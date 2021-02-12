Мужчина получил травму на железной дороге в Новокузнецке

Сотрудники Новокузнецкого Линейного отдела МВД России установили обстоятельства травмирования мужчины утром 9 февраля на железной дороге вблизи улиц Веры Соломенной и Лесной. 51-летний местный житель переходил пути по оборудованному специальными настилами переходу и вез за собой хозяйственную тележку. Он не придал значения приближению поезда, рассчитывая, что успеет отойти на безопасное расстояние. Однако колесо тележки соскочило с настила, зацепилось за рельс, и мужчина попытался вытащить застрявший багаж. Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд на человека не удалось. У пострадавшего серьезное повреждение опорно-двигательного аппарата - скорая помощь доставила его в больницу с преломом седалищной кости.
Транспортная полиция напоминает, что железная дорога является объектом повышенной опасности, находясь на котором необходимо знать и точно соблюдать правила безопасного поведения:
- безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса;
- категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов. Воздушный поток, создаваемый двумя встречными составами, может затянуть человека под поезд;
- опасны даже неподвижные вагоны, они могут начать движение в любой момент;
- переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных местах и только убедившись в отсутствии приближающегося поезда.
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