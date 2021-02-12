Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Мужчина получил травму на железной дороге в Новокузнецке

Сотрудники Новокузнецкого Линейного отдела МВД России установили обстоятельства травмирования мужчины утром 9 февраля на железной дороге вблизи улиц Веры Соломенной и Лесной. 51-летний местный житель переходил пути по оборудованному специальными настилами переходу и вез за собой хозяйственную тележку. Он не придал значения приближению поезда, рассчитывая, что успеет отойти на безопасное расстояние. Однако колесо тележки соскочило с настила, зацепилось за рельс, и мужчина попытался вытащить застрявший багаж. Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд на человека не удалось. У пострадавшего серьезное повреждение опорно-двигательного аппарата - скорая помощь доставила его в больницу с преломом седалищной кости.

Транспортная полиция напоминает, что железная дорога является объектом повышенной опасности, находясь на котором необходимо знать и точно соблюдать правила безопасного поведения:

- безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса;

- категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов. Воздушный поток, создаваемый двумя встречными составами, может затянуть человека под поезд;

- опасны даже неподвижные вагоны, они могут начать движение в любой момент;

- переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных местах и только убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Происшествия
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/02/2021
Происшествия
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мэрия Кемерова объяснила причину изъятия дома и земли рядом с крупным ТЦ
В администрации города Кемерово объяснили причину изъятия дома и земельного участка рядом с...
Двое кузбассовцев с диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки
Региональный оперативный штаб назвал число пациентов, скончавшихся от COVID-19, в Кемеровской...
В Кузбасс поступила партия автобусов на 300 млн рублей
Кузбасс получил ещё 36 автобусов для городских, пригородных и междугородных маршрутов. Общая...
Роспотребнадзор рассмотрел вопрос об отмене масочного режима в Кузбассе
Представитель Роспотребнадзора добавила, что на текущей неделе стало на 4,6% больше заболевших...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus