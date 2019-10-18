Мужчина ранил прохожего за отказ от алкоголя

50-летний житель Новокузнецкого района, обвиняемый в покушении на убийство, предстанет перед судом.

По версии следствия, пьяный мужчина подошел с предложением выпить к трем незнакомцам на улице. От предложения компания отказалась, отойдя в сторону.

Разозлившись на них, молодчик решил отомстить – он сбегал домой за ножом, после чего догнал 36-летнего мужчину и нанес ему два ножевых ранения. От третьего потерпевший смог увернуться. Очевидцы вызвали раненому мужчине «скорую помощь».

Мужчина с ножом скрылся с места преступления, однако через некоторое время он вернулся, чтобы проверить, умер пострадавший или нет. Увидев его, попытался к нему приблизиться, однако находившиеся рядом свидетели пресекли действия злоумышленника.

Таким образом, благодаря активному сопротивлению со стороны потерпевшего, вмешательству третьих лиц, а также благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевший не умер.

Подозреваемый был задержан, в ходе предварительного следствия он пояснил, что желал смерти потерпевшему вследствие того, что тот отказался распивать с ним спиртное. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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