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Музыкально-поэтический час в Тяжине

В Тяжинском историко-краеведческом музее прошел музыкально-поэтический час «Поэты не уходят навсегда», посвященный 100-летию со дня рождения Василия Федорова и Всемирному дню поэзии.
Ведущая мероприятия, специалист Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Елена Владимировна Назарова познакомила активистов районного Совета ветеранов с биографией Василия Дмитриевича Федорова.
Заведующая историко-краеведческим музеем Татьяна Викторовна Макарова продемонстрировала видеоролик «Я душу распахну…». Для присутствующих прозвучала песня Виктора Егорова «Озеро Кайдор» и запись стихотворения «На родине моей повыпали снега» в исполнении автора.
Затем участники музыкально-поэтического часа прочитали понравившиеся стихотворения Василия Федорова и поделились своими впечатлениями о его творчестве. Также ветераны познакомились с книжной выставкой «С Россией рифмуется имя его».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/03/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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