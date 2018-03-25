Музыкально-поэтический час в Тяжине

Началась эвакуация автомобилей со стоянки ТЦ «Зимняя Вишня» Источник в МЧС Кемеровской области сообщил редакции VSE42.Ru, что со стоянки во дворе горящего ТЦ...

В Новокузнецке осудили компьютерного пирата В Кемеровской области вынесен приговор жителю города Новокузнецка в нарушении авторских прав и...

По меньшей мере, пять человек погибли в результате пожара в По меньшей мере, пять человек – три ребенка и двое взрослых - погибли в результате пожара в...