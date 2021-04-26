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Музыкальному лекторию главной библиотеки Кузбасса 10 лет

26 апреля в 14.00 ч. в видеоконференц-зале Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова в рамках Музыкальной гостиной состоится концерт, посвященный 10-летию Музыкального лектория.

Инициатором проведения просветительских Музыкальных лекториев в 2011 году стала          Надежда Витальевна Абатурова – почетный читатель и серебряный волонтер библиотеки, ветеран труда, много лет проработавшая в Музыкальном театре Кузбасса и в Кемеровском областном музыкальном колледже преподавателем фортепиано и концертмейстером.

Любовь к музыке не оставляет ведущую Музыкального лектория и на заслуженном отдыхе. За 10 лет Надеждой Абатуровой совместно с сотрудником библиотеки Викторией Курзанцевой подготовлено и проведено 18 Музыкальных лекториев на самые различные музыкальные темы. Каждый раз вниманию посетителей предоставлялась интересная авторская лекция о направлениях классической музыки, об известных композиторах и музыкальных произведениях, подкрепленная фортепианным исполнением. Особенно запомнились слушателям темы «Музыка и чувства», «Музыка и цветы», «Романтическая музыка 19-го века», «Музыка балета», «Романсы и пьесы русских композиторов».

В Музыкальных лекториях принимали участие известные артисты Кузбасса: актриса муниципального театра для детей и молодежи г.Кемерово Анна Елесина, народный артист России, солист Музыкального театра Кузбасса им.А.К. Боброва Петр Карпов, заслуженный артист России, солист Музыкального театра Кузбасса им. А.К. Боброва Евгений Белов, певица Галина Зиновьева, флейтистка Светлана Шевченко и другие.

Музыкальный лекторий главной библиотеки Кузбасса не раз бывал и выездным: благотворительные концерты проводились в отделении дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения Центрального района г. Кемерово.

Празднуя 10-летие Музыкального лектория, его автор и ведущая Н.В.Абатурова говорит: «Я прихожу в библиотеку за ощущением тихой радости и душевного комфорта».

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kuzbassnews.ru
26/04/2021
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