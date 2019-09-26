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«Мы на гребне цифровой энергетики»: в Кузбасском филиале Россети Сибирь финишировал очередной сезон работы энергоотряда

В Кузбасском филиале Россети Сибирь подвели итоги летней трудовой смены студенческого энергоотряда. Руководство филиала поздравило лучших студентов профильной смены с успешным, а самое главное, плодотворным прохождением практики.

«Мы на гребне современной цифровой энергетики», - с уверенностью заявляют ребята во время торжественной линейки, посвященной закрытию трудового сезона - 2019. Впечатлений масса, впрочем, как и практических навыков, которыми так и хочется поделиться со своими теперь уже настоящими коллегами.

«Я научилась снимать показания учета электроэнергии, грамотно общаться с потребителем, оформлять оперативно-техническую документацию, - делится своими впечатлениями командир энергоотряда Ольга Сафонова. – Самое главное: я увидела профессию изнутри и убедилась в правильности своего выбора. Практика работы в энергоотряде – это отличный опыт и хороший задел на будущее. Помимо выполнения производственных заданий, мы постоянно участвовали в конкурсах и социальных мероприятиях. Да, компания «Россети Сибирь» умеет «заряжать» творчеством. Работая здесь, я поняла одну важную вещь и, думаю, многие ребята со мной согласятся: занимаясь тем, что тебя действительно вдохновляет, ты сам становишься «проводником» энергии. Очень хочется, чтобы эта энергия стала нашей работой».  

В этом году на базе производственных отделений компании 47 студентов получили практические навыки работы в крупнейшей электросетевой компании Сибири, вторую группу допуска по электробезопасности, первую запись в трудовой книжке и, как и подобает, достойную заработную плату.

Работа с энергоотрядами показывает, что такой опыт полезен, как студентам, так и самому предприятию.  

«Ваша помощь – ощутимое подспорье энергетикам, особенно в летний период. Наша компания всегда заинтересована в молодых, активных, творческих и целеустремленных специалистах. Очень надеюсь встретить всех вас в следующем году: кого-то в рядах энергоотряда, а кого-то  —  уже в статусе коллег-энергетиков. Пусть Россети Сибирь станет для вас важным толчком, первым трамплином к новым победам»!  – призвал студентов заместитель директора по техническим вопросам –главный инженер Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» Сергей Тараданов.

Директор института энергетики КузГТУ Игорь Дворовенко в ответном слове выразил благодарность руководству компании за сотрудничество и партнерство: «Не случайно мы говорим «Готовь сани летом». Многому можно научиться, если не терять времени даром. Опыт работы, общение с наставниками, профессионалами, ветеранами энергетики позволит вам сделать очередной шаг в понимании изучаемых дисциплин, и, уверен, будет успешно применен при написании научных и выпускных квалификационных работ».

Общество
kuzbassnews.ru
26/09/2019
Общество
Новости Кузбасса

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