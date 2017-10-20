Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Мы – новая энергия страны»!

Один из лучших энергоотрядовцев кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири»(входит в группу компаний ПАО «Россети») Никита Лисовенко принял участие в торжественном мероприятии группы компаний «Россети», посвященном закрытию восьмого сезона студенческих отрядов электросетевого комплекса. Подведение итогов трудового сезона прошло в городе Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.  

Участниками масштабного мероприятия стали командиры, а также лучшие  бойцы студенческих энергоотрядов,  которые трудились на электросетевых объектах группы «Россети» летом 2017 года. Высокие производственные показатели, активное участие в творческих и общественных мероприятиях, а также победы в студотрядовских конкурсах не прошли даром. Самым активным, трудолюбивым и творческим ребятам представилась уникальная возможность –  побывать на открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Для меня работа в энергоотряде – это площадка для глобальных стартов и побед, дорога в светлое будущее, которую я выбрал не случайно, - рассказывает студент третьего курса КузГТУ Никита Лисовенко. –  Вступив в команду ответственных, целеустремленных ребят, я будто сам зарядился энергией: стал лучше учиться, добиваться результатов в любой сфере своей деятельности, начал задумываться и о своей будущей профессии. Стать энергетиком – моя давняя мечта и я хочу, чтобы она воплотилась в жизнь в одной из самых крупных компаний МРСК Сибири. «Мы – новая энергия страны!» - эти слова наша дружная команда повторяла как мантру. Я уверен, что они станут девизом моей карьеры, которую я уже начал строить благодаря энергоотряду». D

Общество
kuzbassnews.ru
20/10/2017
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

21 октября в Новокузнецке пройдет 10-й этап «РАПИД Гран-при России»
В субботу 21 октября в Новокузнецке пройдет 10-й этап всероссийских соревнований по быстрым...
Кузбасс получит 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог в 2018 году
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что в 2018 года из федерального бюджета Кузбассу...
В Новокузнецке водитель автобуса насмерть сбил подростка на «зебре»
Установлено, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, - рассказали в ГУ МВД по...
В Кемерове торжественно открыт реконструированный бульвар Строителей
Бульвар Строителей всегда был линейным парком для нас: здесь встречались, здесь катали и катают...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus