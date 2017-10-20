Один из лучших энергоотрядовцев кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири»(входит в группу компаний ПАО «Россети») Никита Лисовенко принял участие в торжественном мероприятии группы компаний «Россети», посвященном закрытию восьмого сезона студенческих отрядов электросетевого комплекса. Подведение итогов трудового сезона прошло в городе Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Участниками масштабного мероприятия стали командиры, а также лучшие бойцы студенческих энергоотрядов, которые трудились на электросетевых объектах группы «Россети» летом 2017 года. Высокие производственные показатели, активное участие в творческих и общественных мероприятиях, а также победы в студотрядовских конкурсах не прошли даром. Самым активным, трудолюбивым и творческим ребятам представилась уникальная возможность – побывать на открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Для меня работа в энергоотряде – это площадка для глобальных стартов и побед, дорога в светлое будущее, которую я выбрал не случайно, - рассказывает студент третьего курса КузГТУ Никита Лисовенко. – Вступив в команду ответственных, целеустремленных ребят, я будто сам зарядился энергией: стал лучше учиться, добиваться результатов в любой сфере своей деятельности, начал задумываться и о своей будущей профессии. Стать энергетиком – моя давняя мечта и я хочу, чтобы она воплотилась в жизнь в одной из самых крупных компаний МРСК Сибири. «Мы – новая энергия страны!» - эти слова наша дружная команда повторяла как мантру. Я уверен, что они станут девизом моей карьеры, которую я уже начал строить благодаря энергоотряду». D