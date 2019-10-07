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Мыши не прошли Кемеровскую таможню

Сотрудники Кемеровской таможни пресекли ввоз в страну коммерческой партии товара – швейной фурнитуры и 60 мягких игрушечных мышей.

Необычные сувениры обнаружили сотрудники Кемеровской таможни в багаже одного из пассажиров возвращавшегося в Кемерово авиарейсом из Бангкока: игрушечные мыши в количестве 60 штук, 8 упаковок с тканым полотном в виде сетки со стразами, 11 упаковок со стразами, 10 упаковок с бусинами, парики из пайеток, тканевую тесьму с бахромой. Турист объяснил, что швейная фурнитура и игрушки якобы предназначены для подарков родственникам на Новый год и для изготовления карнавальных костюмов для членов семьи.

Сотрудники Кемеровской таможни установили, что общий вес вышеуказанной продукции составил более 25 кг., документы, подтверждающие стоимость товара, отсутствовали. Наименование, количество, и характер товара не позволили отнести его к товарам для личного пользования. Все мыши и ткань были изъяты.

 

 

 

Фото: пресс-служба Кемеровской таможни

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kuzbassnews.ru
07/10/2019
Общество
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