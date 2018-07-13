Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Мысковская школа №6 закрыта на капитальный ремонт

Такое решение принял врио губернатора Сергей Цивилёв, посетив школу в частном секторе Мысков.
В школе 1961 года постройки ни разу не было капитального ремонта. В 2015 году у школы заменили кровлю, а в прошлом - систему отопления. Но во время работ осели несущие конструкции.

- Здание находится в аварийном состоянии. Заходить в него не безопасно для жизни. Поэтому учреждение закрывается на ремонт, обучение в этой школе с 1 сентября запрещено, - заявил Цивилёв.

Ученики будут распределены по ближайшим школам. Наиболее оптимальные варианты специалисты выберут совместно с родителями. При необходимости будет организован подвоз детей до мест учебы.

Образование
Политика
Топ
Мыски
kuzbassnews.ru
13/07/2018
Образование
Политика
Топ
Мыски
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus