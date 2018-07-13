Мысковская школа №6 закрыта на капитальный ремонт

Такое решение принял врио губернатора Сергей Цивилёв, посетив школу в частном секторе Мысков.

В школе 1961 года постройки ни разу не было капитального ремонта. В 2015 году у школы заменили кровлю, а в прошлом - систему отопления. Но во время работ осели несущие конструкции.

- Здание находится в аварийном состоянии. Заходить в него не безопасно для жизни. Поэтому учреждение закрывается на ремонт, обучение в этой школе с 1 сентября запрещено, - заявил Цивилёв.

Ученики будут распределены по ближайшим школам. Наиболее оптимальные варианты специалисты выберут совместно с родителями. При необходимости будет организован подвоз детей до мест учебы.