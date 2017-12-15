Мысковские студенты строят снежный городок для приюта

14 бойцов волонтёрского отряда «Добрые сердца» Томь-Усинского энерготранспортного техникума приступили к строительству снежного городка.

На территории социального приюта для детей и подростков на улице Энергетиков бойцы соорудили снежное ограждение, в котором располагаются символы наступающего Нового года – две собаки из снега. Кроме того, волонтеры сформировали горку, в ближайшее время приступят к строительству крепости из снега.

В строительстве снежного городка активное участие также принимают 20 воспитанников в возрасте от 8 до 17 лет. Они украсят городок цветными ледяными шарами.