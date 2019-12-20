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Мысковский пенсионер признан виновным в убийстве сына

62-летний житель Мысков признан виновным в убийстве сына и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В июле 2019 года пенсионер на протяжении нескольких дней употреблял спиртное в компании супруги и 36-летнего сына у себя в доме. Во время застолья между мужчинами завязалась словесная ссора, сын разразился в адрес отца нецензурной бранью.

В ответ отец сходил на кухню за ножом и ударил им сына в грудь. От полученного повреждения  тот скончался на месте. Супруга обвиняемого сходила к соседям и попросила вызвать сотрудников полиции.

Со следствием пенсионер сотрудничал, вину признал. Следователям он рассказал, что сын нигде не работал, употреблял наркотические средства, жил за их с матерью счет, из-за чего они часто ругались. В рамках расследования уголовного дела обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой  было определено, что в момент совершения преступления пенсионер мог руководить своими действиями и отдавал отчет тяжести содеянного преступления.


Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
20/12/2019
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