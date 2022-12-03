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На АО «Междуречье» запустили в работу новые ремонтные боксы для большегрузных самосвалов

На строительство боксов для ремонта самосвалов Новая Горная Управляющая Компания направила 85 млн рублей. Теперь ремонтировать и обслуживать БелАЗы специалисты будут в комфортных условиях.

Раньше большая  часть работ по техобслуживанию и ремонту самосвалов круглогодично проводилась на открытом воздухе. Для более качественного и комфортного обслуживания самосвалов в компании было принято решение построить специализированные боксы. Два сооружения размерами с поле для мини-футбола 960 м2 и высотой почти 17 метров изготовлены из морозостойкого ПВХ и сэндвич-панелей и оснащены осветительными и  отопительными приборами.

– В работах заняты  118 самосвалов , в месяц производим на каждом по два технических обслуживания. В день ТО проходят  7-8 машин, – комментирует Сергей Голубцов, начальник управления автотранспорта АО «Междуречье». – В новых боксах тепло, светло, качество обслуживания и ремонтов выше. Но самое главное – это комфорт для наших сотрудников

Аналогичных сооружений нет ни на одном междуреченском разрезе. Новые боксы будут востребованы с учетом того, что в этом году автопарк разреза пополнят еще 22 БелАЗа.

 

Фото: пресс-служба "Новая Горная УК"

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
03/12/2022
Экономика
Междуреченск
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