На аппаратном совещании в администрации Тяжинского муниципального района чествовали юбиляра

За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления Тяжинского муниципального района и активную гражданскую позицию Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена главный специалист администрации Итатского городского поселения Валентина Петровна Семенова.

В. П. Семенова родилась 7 июля 1952 года в Чебулинском районе. Окончила Барнаульский машиностроительный техникум. Трудовую деятельность начала в 1971 году на Барнаульском хлопчатобумажном комбинате чесальщицей.

В 1973 году Валентина Петровна вышла замуж, и с супругом переехали по распределению в Киргизскую ССР. С 1977 по 1994 годы Валентина Петровна работала инструктором спецчасти МВД. Затем в связи с осложнившейся обстановкой в республике семья переехала в поселок Итатский Тяжинского района.

С 1995 года Валентина Петровна работала в администрации Итатского городского поселения в должности кассира, затем в должности главного специалиста – главного бухгалтера. Её стаж муниципальной службы составляет 37 лет.

Валентина Петровна пользуется авторитетом среди коллег и жителей района. Уважительно относится к людям, отзывчива, заботлива, доброжелательна. В. П. Семенова неоднократно награждалась Благодарственными письмами и Почетными грамотами администрации Тяжинского муниципального района. Имеет дочь, двух внуков.

В ходе аппаратного совещания главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. Были рассмотрены вопросы: «О применении электронных листков нетрудоспособности», «О проведении благотворительной акции «Помоги собраться в школу» в Тяжинском муниципальном районе», «О задымлении из-за пожаров в Красноярском крае» и другие.

В Итатском городском поселении разработан проект по формированию современной городской среды. В селе Кубитет отремонтировали 1 километр асфальто-бетонного покрытия автодороги. В селе Преображенка отремонтировано 1250 квадратных метров асфальтированной дороги.

В школах и учреждениях культуры проходит плановый косметический ремонт. По поручению главы района С. Н. Кошкина обследованы все учреждения культуры для выявления зданий нуждающихся в капитальном ремонте. Определены 10 первоочередных объектов. Акимо-Анненский сельский Дом культуры получит из федерального бюджета 100 тысяч рублей на оснащение.

Начался очередной заезд в детском загородном оздоровительном лагере «Олимпиец». В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района отдыхают 10 ветеранов.

В поселке Листвянка специалисты администрации поселения посетили 47 семей по вопросам пожарной безопасности и безопасности детей в период летних каникул.

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поручил главам городских и сельских поселений активизировать патрулирование мест отдыха у воды и разъяснительную работу с отдыхающими по безопасности на воде.