На автовокзале Новокузнецка установили терминалы безналичной оплаты

На Новокузнецком автовокзале четыре кассы оборудовали эквайринговыми терминалами.
Запуск системы эквайринга проводится во всех автовокзалах и автостанциях региона.
Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка
02/02/2020
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