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На автовокзале Новокузнецка установили терминалы безналичной оплаты

На Новокузнецком автовокзале четыре кассы оборудовали эквайринговыми терминалами.

Запуск системы эквайринга проводится во всех автовокзалах и автостанциях региона.

 

 

 

 

 

 

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/02/2020
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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