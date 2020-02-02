На автовокзале Новокузнецка установили терминалы безналичной оплаты

Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на воскресенье В воскресенье, 2 февраля, в Кузбассе ожидается минимальная температура воздуха -30, -33°С. Об этом...

Новокузнецк нашёл объект менторства Соглашение о наставничестве подписал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

В Кемерове машина скорой помощи попала в ДТП «Девушке в авто оказывает помощь та же скорая», – написал автор поста. О ДТП на данный момент...