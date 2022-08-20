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На базе Бороковской сельской библиотеки состоялся выездной семинар

В рамках проекта «Библиотечный визит. Учимся у коллег» специалисты Тяжинской централизованной библиотечной системы познакомились с опытом краеведческой работы.
Участникам семинара были представлены материалы, собранные в библиотеке за долгие годы: об истории села Бороковка и Бороковском детском доме, о знаменитых односельчанах, архивные снимки села и многое другое. Благодаря такому кропотливому труду, память о малой родине передается из поколения в поколение.
Совещание прошло в дружеской и позитивной атмосфере. Специалисты библиотек получили большой багаж профессиональных знаний, которые смогут применить в своей работе.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/08/2022
Культура
Тяжин
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