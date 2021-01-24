На базе Чебулинской ДЮСШ прошли соревнования по стритболу

В соревнованиях второго этапа среди учащихся 5-11 классов, посвящённых 300-летию Кузбасса, в рамках Кузбасской школьной Лиги приняли участие команды из Тисульского района, Чебулинского, Ижморского и Тяжинского округов.
Команды девушек и юношей из Чебулинского округа заняли первые места. Они будут представлять свою территорию в следующем этапе, который пройдёт в городе Кемерово.
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