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На базе Чебулинской ДЮСШ прошли соревнования по стритболу

В соревнованиях второго этапа среди учащихся 5-11 классов, посвящённых 300-летию Кузбасса, в рамках Кузбасской школьной Лиги приняли участие команды из Тисульского района, Чебулинского, Ижморского и Тяжинского округов.
Команды девушек и юношей из Чебулинского округа заняли первые места. Они будут представлять свою территорию в следующем этапе, который пройдёт в городе Кемерово.

Образование
Спорт
Верх-Чебула
Ижморский
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/01/2021
Образование
Спорт
Верх-Чебула
Ижморский
Тисуль
Тяжин
Новости Кузбасса

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