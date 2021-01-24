На базе Чебулинской ДЮСШ прошли соревнования по стритболу

Российские врачи зафиксировали 20 921 случай заражения COVID-19 за сутки За минувшие сутки в России медиками были выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией...

Новосибирск вошел в ТОП-3 городов по числу задержанных на акции за Навального Задержания продолжались до самого вечера. При этом новосибирская полиция общего числа задержанных...

Несанкционированный митинг начался во Владивостоке Несанкционированный митинг сторонников блогера Алексея Навального начался во Владивостоке, на акцию...