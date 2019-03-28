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На базе ДОЛ «Пламя» Кемеровского района прошел областной интенсив для школьников «Завод»

Тяжинский район представили молодогвардейцы Алина Жаркова, Екатерина Рахманова и Яна Герасименко, а также руководитель делегации – педагог-организатор Тяжинского центра дополнительного образования Ирина Анатольевна Дюбикова.
Целью четырехдневного интенсива было формирование креативного творческого мышления, основных коммуникативных и деятельностных компетенций современной молодежи. Представители разных профессий проводили с ребятами обучение в сфере бизнеса, учили проводить переговоры, идти на компромисс, находить решение различных проблем, доверять и вести за собой команду, которая тебе доверяет. После плодотворной работы участникам интенсива предложили просмотр фильма «Чудо», который произвел на них огромное впечатление.
Также для школьников прошел «Форум 10 городов». Ребят разделили на 10 команд, каждая из которых разрабатывала свой уникальный город, в котором были определенные проблемы. Для их решения школьники прошли обучение по нескольким направлениям, после чего сумели найти решение проблем (здравоохранение, ЖКХ, СМИ и прочее). По окончанию обучения каждому участнику выдали диплом об образовании. Команды составили карту каждого города и подготовили доклад, который презентовали на сцене.
На мероприятии, посвященном 300-летию Кузбасса, были представлены различные площадки: вокал, КВН, рэп, хореография, оформление зала. По вечерам участники собирались в своих корпусах и проводили анализ дня. В ходе работы ребята познакомились с различными формами анализа – командным, графическим и индивидуальным.
Теперь с полной уверенностью можно сказать, что интенсив принес ребятам массу положительных эмоций, новых знаний и друзей. Каждый участник областного интенсива для школьников получил сертификат и памятные подарки.

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kuzbassnews.ru
28/03/2019
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