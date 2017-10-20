На базе поликлиники Тяжинской районной больницы создан сall-центр

Это сделано для повышения информированности жителей района о системе предоставляемых медицинских услуг.
Обратившись в сall-центр по многоканальному телефону, пациенты могут быстро получить информацию о наличии свободных талонов, записаться на прием к врачу или получить другую необходимую информацию.
Также в целях обеспечения большей доступности медицинской помощи жителям района обеспечена возможность записаться на прием к врачам по телефону или лично в регистратуре, через интернет или терминал самозаписи, установленный в фойе поликлиники.
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