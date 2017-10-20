На базе поликлиники Тяжинской районной больницы создан сall-центр

Полицейские помогли жительнице Кузбасса вернуть кота Бурана У беловчанки пропал любимый кот породы невская маскарадная по кличке Буран.

В Кемерове на несколько дней закроют проезд по части улицы Нахимова С 22:00 19 октября в Кемерове закроют движение по Нахимова – от Ракитянского до Вахрушева.

На ремонт дорог Кузбасса в 2018 году будет выделено 2,8 млрд рублей Общий объём финансирования строительства дорог в регионе составит 2,8 миллиарда рублей.