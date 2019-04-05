На базе Прокопьевского аграрного колледжа состязались механизаторы

На пустыре в Новокузнецке построят спортивный комплекс: где и когда Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Новоильинском районе начнётся уже в 2019...

Пожилая пара с четырьмя внуками задохнулись в доме в Кузбассе По данным следствия, родители привели переночевать детей у бабушки и дедушки, чтобы почистить печь...

В Кузбассе разыскивают аферистку, которая обманывает пенсионеров Полиция Кузбасса объявила в розыск мошенницу, которая под видом сотрудника райсобеса обманывает и...