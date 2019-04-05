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На базе Прокопьевского аграрного колледжа состязались механизаторы

В поселке Школьный Прокопьевского района прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Механизация сельского хозяйства».
В мероприятии приняли участие шесть студентов техникумов и колледжей – победители отборочных соревнований и предварительного онлайн тестирования. Ребята продемонстрировали теоретические знания спецдисциплин, сельскохозяйственной техники и агрономии, на автодроме – мастерство фигурного вождения трактора с прицепом. Студенты боролись за право принять участие в финале Всероссийской олимпиады-2019 в городе Луховицы Московской области.
По итогам олимпиады студент Тяжинского агропромышленного техникума Илья Шепенюк занял второе место. Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства награждены почетными грамотами департамента образования и науки Кемеровской области и медалями.

Образование
Прокопьевск
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/04/2019
Образование
Прокопьевск
Тяжин
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Новости Кузбасса

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