Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На базе Тяжинского центра дополнительного образования прошел конкурс юных чтецов

В этом году в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли участие 15 школьников из 7 общеобразовательных организаций района: Тяжинских средних школ № 2 и № 3, Ступишинской и Нововосточной средних школ, Кубитетской и Новопокровской основной школ.
В состав жюри конкурса вошли ветеран педагогического труда Ольга Викторовна Кривцова, ведущий методист «Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности» Антонина Викторовна Волоскова, методист Тяжинского центра дополнительного образования Надежда Николаевна Кузьмичева.
В современном мире бытует мнение, что подростки перестали читать, а живое литературное слово – это не современно. Юные любители чтения, пришедшие на настоящий праздник книги, в полной мере опровергли подобное мнение.
В этот день в исполнении ребят прозвучали произведения Михаила Михайловича Пришвина, Гавриила Николаевича Троепольского, Зинаиды Александровны Чигаревой, Дмитрия Сергеевича Лихачева, Ирины Михайловны Пивоваровой, Виталия Александровича Закруткина, Григория Яковлевича Бакланова, Астрид Линдгрен. Каждый участник встречи старался внести в прочтение частичку самого себя, собственное видение текста.
Победителем муниципального этапа конкурса «Живая классика» стала ученица Тяжинской средней школы № 1 Регина Юдахина. Второе место по количеству баллов занял ученик 9 класса Ступишинской средней школы имени героя РФ С. Н. Морозова Вадим Сомов, и на третьем месте – ученица 9 «б» класса Тяжинской средней школы № 3 Валерия Ильенкова.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/04/2018
Образование
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Писатели Кузбасса готовят сборник о трагедии в «Зимней вишне»
Писатели и общественные деятели Кемеровской области выступили с инициативой издания литературного...
В Кемерове установили личность мужчины, тело которого найдено в реке
Мужчина, тело которого несколько дней назад обнаружили в Искитимке, в течение полугода числился...
За минуту до пожара: опубликовано новое видео из «Зимней вишни»
Следственный комитет России опубликовал новое видео из сгоревшего в Кемерове торгово-...
Сноубордист, пострадавший во время катания в Шерегеше, скончался
25 марта на горе Зеленая в Шерегеше 28-летний сноубордист получил травму головы.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus