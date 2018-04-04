На базе Тяжинского центра дополнительного образования прошел конкурс юных чтецов

В этом году в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли участие 15 школьников из 7 общеобразовательных организаций района: Тяжинских средних школ № 2 и № 3, Ступишинской и Нововосточной средних школ, Кубитетской и Новопокровской основной школ.

В состав жюри конкурса вошли ветеран педагогического труда Ольга Викторовна Кривцова, ведущий методист «Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности» Антонина Викторовна Волоскова, методист Тяжинского центра дополнительного образования Надежда Николаевна Кузьмичева.

В современном мире бытует мнение, что подростки перестали читать, а живое литературное слово – это не современно. Юные любители чтения, пришедшие на настоящий праздник книги, в полной мере опровергли подобное мнение.

В этот день в исполнении ребят прозвучали произведения Михаила Михайловича Пришвина, Гавриила Николаевича Троепольского, Зинаиды Александровны Чигаревой, Дмитрия Сергеевича Лихачева, Ирины Михайловны Пивоваровой, Виталия Александровича Закруткина, Григория Яковлевича Бакланова, Астрид Линдгрен. Каждый участник встречи старался внести в прочтение частичку самого себя, собственное видение текста.

Победителем муниципального этапа конкурса «Живая классика» стала ученица Тяжинской средней школы № 1 Регина Юдахина. Второе место по количеству баллов занял ученик 9 класса Ступишинской средней школы имени героя РФ С. Н. Морозова Вадим Сомов, и на третьем месте – ученица 9 «б» класса Тяжинской средней школы № 3 Валерия Ильенкова.