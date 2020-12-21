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На базе Тяжинской детско-юношеской спортивной школы прошла «Лыжня памяти»

В открытом турнире по лыжным гонкам, посвященном памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова, приняли участие обучающиеся образовательных организаций и любители лыжного спорта из Тяжинского и Чебулинского округов, Тисульского и Мариинского районов.
В рамках турнира был организован исторический квест по экскурсионному маршруту «Памяти Героя Кузбасса Н. И. Масалова». На протяжении всего мероприятия помощь организаторам оказывали волонтеры.
Победители во всех возрастных группах занявшие 1-3 места, а также победители VIP забегов, награждены памятными медалями. Победителям исторического квеста были вручены подарочные наборы. Все участники мероприятия получили памятный подарок.

Спорт
Верх-Чебула
Мариинск
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/12/2020
Спорт
Верх-Чебула
Мариинск
Тисуль
Тяжин
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