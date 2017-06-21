На базе Тяжинской детско-юношеской спортивной школы завершилась первая профильная смена палаточного лагеря «Спутник»
Пять дней в загородном лагере отдыха «Олимпиец» пролетели незаметно, ребята получили массу положительных эмоций и обрели новых друзей.
Для подростков проводились спортивно-развлекательные игры «Полоса препятствий», «Строевая подготовка», «Сборка-разборка палатки», «Сборка-разборка автомата», «Зарница», «Лазертаг». В школе безопасности ребята не только учились быстро и правильно эвакуироваться из здания, но и смогли посидеть за рулем настоящего пожарного автомобиля.
Своими впечатлениями о каждом дне, прожитом в оздоровительном лагере, подростки делились на вечерних «огоньках». Завершение смены прошло в тесном кругу, где ребята возле костра пели под гитару и участвовали в конкурсах. В первую профильную смену в палаточном лагере «Спутник» отдохнули 52 человека.
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