На базе Тяжинской детско-юношеской спортивной школы завершилась первая профильная смена палаточного лагеря «Спутник»

Пять дней в загородном лагере отдыха «Олимпиец» пролетели незаметно, ребята получили массу положительных эмоций и обрели новых друзей.

Для подростков проводились спортивно-развлекательные игры «Полоса препятствий», «Строевая подготовка», «Сборка-разборка палатки», «Сборка-разборка автомата», «Зарница», «Лазертаг». В школе безопасности ребята не только учились быстро и правильно эвакуироваться из здания, но и смогли посидеть за рулем настоящего пожарного автомобиля.

Своими впечатлениями о каждом дне, прожитом в оздоровительном лагере, подростки делились на вечерних «огоньках». Завершение смены прошло в тесном кругу, где ребята возле костра пели под гитару и участвовали в конкурсах. В первую профильную смену в палаточном лагере «Спутник» отдохнули 52 человека.