На базе Тяжинской ДЮСШ прошла смена в палаточном лагере «Спутник»

Случай заболевания опасной инфекционной болезнью выявлен в Кузбассе Случай заболевания опасной инфекционной болезнью выявлен в Кузбассе. Жителей Кемерова не на шутку...

Грозы и дожди спрогнозировали синоптики на этой неделе в Кузбассе Грозы и дожди спрогнозировали синоптики на всю неделю в Кузбассе.

На дорогах Кузбасса появилась экспериментальная разметка На дорогах Кузбасса появилась экспериментальная разметка. Желтые линии нанесли на особо опасных...