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На базе Тяжинской ДЮСШ прошла смена в палаточном лагере «Спутник»

Эти пять дней для ребят были наполнены общением, новыми заданиями, яркими впечатлениями. Подростки приняли участие в спартакиаде по военно-прикладным и техническим видам спорта «Отчизны верные сыны». Ребята маршировали, стреляли из пневматической винтовки, разбирали и собирали автомат Калашникова, перетягивали канат, продемонстрировали свои знания в конкурсах по краеведению, истории вооружения Российской Армии, медицине.
По итогам спартакиады места распределились следующим образом: 1 место – Тяжинская СШ № 3, 2 место – Итатская СШ, 3 место – Тяжинская СШ № 2, 4 место – Листвянская СШ, 5 место – Тяжинская СШ № 1, 6 место – Кубитетская СШ, 7 место – Новопокровская ОШ, 8 место – Нововосточная СШ.
Также ребята творчески проявили себя на вечерних мероприятиях. Они пели, танцевали, участвовали в конкурсах и театральных постановках.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/06/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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