На базе Тяжинской средней школы № 2 прошел конкурс юных модельеров

В этом году в нём приняли участие 17 учениц из шести образовательных организаций. Представленные на суд жюри модели одежды подчеркивали аксессуары. Конкурс «Магия моды» проходил по номинациям: «нарядная одежда», «школьная форма», «костюм из нетрадиционных материалов», «легкое платье», «вязаные вещи», «карнавальный костюм».

В номинации «нарядная одежда» лучшие модели показали учащаяся 11 класса Тяжинской средней школы № 3 Диана Крестинчева и учащаяся 8 класса Итатской средней школы Мария Гаврилова. По решению жюри им присуждено первое место.

Лучшие модели, выдающегося дизайна в номинации «легкое платье» продемонстрировали учащаяся 7 класса Тяжинской средней школы № 2 Елизавета Черепахина и девятиклассница Нововосточной средней школы Екатерина Холоманова. Оригинальную модель школьной формы представила учащаяся 9 класса Нововосточной средней школы Елизавета Алушкина.

В номинации «костюм из нетрадиционных материалов» победителями стали учащаяся 9 класса Итатской средней школы Елизавета Вайдурова, с моделью бального платья из обоев и учащаяся 8 класса Тяжинской средней школы № 2 Татьяна Сергеева, с моделью вечернего платья из полиэтилена. Яна Невоструева из Итатской средней школы продемонстрировала карнавальный костюм «Весна». Модель привлекла всеобщее внимание яркостью, оригинальностью и новизной покроя.

В номинации «Мастер – профессионал» приняли участие четыре педагога: учитель технологии Тяжинской средней школы № 3 Эльвира Юрьевна Пащенко, учитель технологии Итатской средней школы Ольга Федоровна Шилова, учитель технологии Тяжинской средней школы № 2 Татьяна Михайловна Демидкова, учитель технологии Ступишинской средней школы имени Героя РФ С.Н. Морозова Ольга Владимировна Прохорова.

Учителя демонстрировали модели одежды, изготовленные своими руками. Модель Э. Ю. Пащенко была лучшей в номинации «легкое платье». О. Ф. Шилова стала победителем в номинации «нарядная одежда». О. В. Прохорова представила вязаные модели. Оригинальностью отличалась выставка вышивки бисером и крестом, представленная Т. В. Демидковой. После завершения конкурса девушки и педагоги еще долго обменивались впечатлениями, идеями для своих будущих моделей. В этот день каждый сумел продемонстрировать грани своего таланта и непревзойденной фантазии.