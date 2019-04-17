На базе Тяжинской средней школы № 3 прошел районный конкурс «Юный слесарь»

Конкурс организован для мальчиков 7-х классов образовательных организаций Тяжинского муниципального района по технологии. В соревновании слесарей приняли участие четверо учеников из Тяжинских средних школ № 1, 2, 3 и Итатской средней школы.

Основные цели мероприятия – оценить знания и умения при выполнении слесарных операций, выявить творческие интересы и способности учащихся. Также конкурс способствует формированию профессиональной направленности и повышению престижа предмета технология.

Теоретическая часть конкурса состояла из 11 вопросов. Практическая часть заключалась в выполнении работы по изготовлению железного совка.

По итогам конкурса победителем стал учащийся Тяжинской средней школы № 3 Максим Лакота. Второе место жюри присудило учащемуся Итатской средней школы Павлу Гришенкову. Третье место разделили между собой учащийся Тяжинской средней школы № 1 Семён Петраков и учащийся Тяжинской средней школы № 2 Данил Кочкин.

Вместе с учащимися в конкурсе принимали участие учителя технологии. В номинации «Мастер профессионал» они представили работы из бересты и дерева, выполненные своими руками. Победителями стали учитель технологии Тяжинской СШ № 3 Александр Геннадьевич Балабов и учитель технологии Тяжинской СШ № 1 Евгений Николаевич Тишин.