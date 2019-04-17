Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На базе Тяжинской средней школы № 3 прошел районный конкурс «Юный слесарь»

Конкурс организован для мальчиков 7-х классов образовательных организаций Тяжинского муниципального района по технологии. В соревновании слесарей приняли участие четверо учеников из Тяжинских средних школ № 1, 2, 3 и Итатской средней школы.
Основные цели мероприятия – оценить знания и умения при выполнении слесарных операций, выявить творческие интересы и способности учащихся. Также конкурс способствует формированию профессиональной направленности и повышению престижа предмета технология.
Теоретическая часть конкурса состояла из 11 вопросов. Практическая часть заключалась в выполнении работы по изготовлению железного совка.
По итогам конкурса победителем стал учащийся Тяжинской средней школы № 3 Максим Лакота. Второе место жюри присудило учащемуся Итатской средней школы Павлу Гришенкову. Третье место разделили между собой учащийся Тяжинской средней школы № 1 Семён Петраков и учащийся Тяжинской средней школы № 2 Данил Кочкин.
Вместе с учащимися в конкурсе принимали участие учителя технологии. В номинации «Мастер профессионал» они представили работы из бересты и дерева, выполненные своими руками. Победителями стали учитель технологии Тяжинской СШ № 3 Александр Геннадьевич Балабов и учитель технологии Тяжинской СШ № 1 Евгений Николаевич Тишин.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/04/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе сменился начальник департамента культуры
По информации из областной администрации, Лариса Зауэрвайн добровольно покинула пост начальника...
Кемеровчанина засудили на сотни тысяч за пьяное ДТП
Двое кемеровчан отсудили у виновника пьяного ДТП сотни тысяч рублей компенсации морального вреда....
Под Кемеровом загорелся ночной клуб
16 апреля в Топках на улице Топкинская, 29 загорелось служебное помещение ночного клуба. Сигнал о...
Комиссия посетила три новокузнецких магазина
Массовые рейды прошли сегодня в Новокузнецке по торговым точкам.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus