На благоустройство Мысков ежегодно направляется более 110 млн руб

В 2017 году на территории Мысков выполнены мероприятия по ремонту, реконструкции, благоустройству городских объектов.

В городе устанавливаются и ремонтируются дорожные знаки, наносится дорожная разметка. Вблизи школ и детских садов устроены искусственные неровности. На дорогах проведены работы по ямочному ремонту 27 улиц, отсыпано 32 улицы, отгрейдеровано 134 улицы частного сектора, выполнен капитальный ремонт дороги по ул. Мира с устройством нового пешеходного тротуара, искусственных неровностей, светофоров Т7 возле школы № 3 и напротив отделения Сбербанка на сумму 12,8 млн рублей. Ежегодно ведутся работы по содержанию дорог в летний и зимний период.

Зимой на территории города проводятся работы по устройству снежных городков, новогодних елок, подключению световой иллюминации, Для досуга горожан заливается 6 ледовых катков. Для повышения комфортности проживания населения Мысковского городского округа ежегодно в зимний период сдается в эксплуатацию автомобильная ледовая переправа.