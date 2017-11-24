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На благоустройство Мысков ежегодно направляется более 110 млн руб

В 2017 году на территории Мысков выполнены мероприятия по ремонту, реконструкции, благоустройству городских объектов.

В городе устанавливаются и ремонтируются дорожные знаки, наносится дорожная разметка. Вблизи школ и детских садов устроены искусственные неровности. На дорогах проведены работы по ямочному ремонту 27 улиц, отсыпано 32 улицы, отгрейдеровано 134 улицы частного сектора, выполнен капитальный ремонт дороги по ул. Мира с устройством нового пешеходного тротуара, искусственных неровностей, светофоров Т7 возле школы № 3 и напротив отделения Сбербанка на сумму 12,8  млн рублей. Ежегодно ведутся работы по содержанию дорог в летний и зимний период.

Зимой на территории города проводятся работы по устройству снежных городков, новогодних елок, подключению световой иллюминации, Для досуга горожан заливается 6 ледовых катков.   Для повышения комфортности проживания населения Мысковского городского округа ежегодно в зимний период сдается в эксплуатацию автомобильная ледовая переправа.

Общество
Мыски
kuzbassnews.ru
24/11/2017
Общество
Мыски
Новости Кузбасса

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