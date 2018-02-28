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На чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу в Тюмени победил юниор из Тяжинского района Дмитрий Зайцев

В программе соревнований среди юношей и юниоров приняло участие более 300 сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Кемеровскую область в возрастной категории до 18 лет представлял воспитанник Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Дмитрий Зайцев (тренер-преподаватель Алексей Николаевич Мамайкин).
В весовой категории до 66 кг. с суммой в троеборье 600 кг. Дмитрий уверенно одержал победу и получил золотую медаль. Он вошел в сборную России, и теперь будет готовиться к Первенству мира, которое пройдет в сентябре 2018 года в ЮАР.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/02/2018
Спорт
Тяжин
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