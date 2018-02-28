На чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу в Тюмени победил юниор из Тяжинского района Дмитрий Зайцев

Загрязнявшие воздух предприятия в Новокузнецке получили штрафы Несколько малых предприятий, загрязняющих воздух, были оштрафованы за выбросы мусора и выхлопы дыма...

В Кузбассе на карантин закрыты 179 школ и интернатов, 18 детских садов В области на карантин полностью закрыты 179 школ и интернатов, 18 детских садов.

В Кемерове ищут ушедшего из больницы молодого человека В Кемерове ищут пропавшего пациента больницы. 21-летний Павел Ионин 27 февраля вышел из Городской...