На дороге в Шерегеш перевернулся автомобиль

Власти Кузбасса предложили детский технопарк на месте «Зимней вишни» Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать на месте торгового центра «...

Цивилев пообещал встретиться с родными жертв пожара в Кемерове Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал встретиться с родственниками погибших...

В Юрге пьяная девочка ранила ножом в спину мальчика 14-летняя жительница Юрги ранила ножом в спину своего 13-летнего знакомого.