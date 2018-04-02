На дороге в Шерегеш перевернулся автомобиль

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31 марта около 17:50 на 89-м километре трассы «Кузедеево – Таштагол» столкнулись Mitsubishi Pajero и Ford Focus. После аварии Mitsubishi Pajero перевернулся.
К счастью, пострадавших нет.
Обстоятельства столкновения выясняют сотрудники ГИБДД.
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