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На дороге в Шерегеш перевернулся автомобиль

31 марта около 17:50 на 89-м километре трассы «Кузедеево – Таштагол» столкнулись Mitsubishi Pajero и Ford Focus. После аварии Mitsubishi Pajero перевернулся.

К счастью, пострадавших нет.

Обстоятельства столкновения выясняют сотрудники ГИБДД.

Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
02/04/2018
Общество
Таштагол
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