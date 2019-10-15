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На экскурсии в Тяжинском агропромышленном техникуме побывали дошкольники

Ответственная за профориентационную работу Оксана Петровна Бобылева рассказала воспитанникам детсада № 2 «Колокольчик» поселка Тяжинский о профессиях, которым обучают в техникуме, показала лаборатории, где проходят практические занятия.
Также дети познакомились с различной сельскохозяйственной техникой, которая работает на полях по посеву и уборке зерновых культур. Каждый ребенок получил много новой информации.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/10/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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