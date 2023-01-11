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На ЕВРАЗ ЗСМК изготовили 11 новых типов изложниц для сторонних потребителей

В 2022 году на ЕВРАЗ ЗСМК изготовили 11 новых типов изложниц для сторонних потребителей – сортовых, кузнечных и листовых, весом от 2,7 до 22,5 тонн. Объемы реализации продукции в годовом выражении выросли на 58%.

Поставка изложниц для внешних заказчиков началась в 2020 году, за это время объем производства увеличили втрое – с 219 до 650 штук. Общий экономический эффект за три года составил около 100 млн руб. В 2022 году сотрудники сталеплавильного производства ЕВРАЗ ЗСМК на 58% увеличили отгрузку продукции по сравнению с предыдущим годом и не получили ни одной претензии от заказчиков.

Цех изложниц стабильно перевыполняет программу повышения производственной эффективности за счет выпуска продукции для сторонних потребителей. А средства, полученные из фонда материальных улучшений, направляются на повышение безопасности, улучшение условий труда сотрудников.

 

 

Фото: ЕВРАЗ ЗСМК

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/01/2023
Экономика
Новокузнецк
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