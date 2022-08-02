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На ЕВРАЗ ЗСМК прошел экологический пресс-тур

Комбинат посетили представители Министерства природных ресурсов Кузбасса, Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, общественники и депутаты. Специалисты побывали на Западно-Сибирской ТЭЦ, в цехе обжига извести, доменном и втором конвертерном цехах. 

Экологи ЕВРАЗ ЗСМК рассказали о природоохранных программах и достижениях в области охраны окружающей среды, специалисты цехов познакомили комиссию с технологией производства. Участники пресс-тура уделили особое внимание работе операторов щитов и пультов управления подразделений, правильности их действий в случае возникновения аварийных ситуаций и неблагоприятных метеоусловий. Также гостей познакомили с мероприятиями, которые выполняются в рамках модернизации и технического перевооружения производства и одновременно снижают экологическую нагрузку.  

 Во втором конвертерном цехе участникам пресс-тура показали новую аспирационную установку, которая улавливает графитовую пыль при переливе чугуна. Ее производительность больше, чем у прежней установки.

В цехе обжига извести гостям рассказали о многоступенчатой системе газоочистки, которая очищает дымовые газы до 90%.

На ЗапСибТЭЦ посетили пульт управления котлами второй очереди, а также посмотрели, как работают новые электрофильтры. В 2020 году ЕВРАЗ завершил модернизацию электрофильтров на ЗапСибТЭЦ. Они очищают дымовые газы от золы при сжигании угля в котлах. В исходном состоянии эффективность очистки газопылевых потоков составляла менее 80%. После реализации проекта этот уровень достиг 98%. Выбросы пыли в атмосферный воздух снижены в результате на 12,5 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составили около 609 млн рублей.

В доменном цехе ЕВРАЗ ЗСМК участники пресс-тура побывали на литейном дворе доменной печи № 2 и увидели выпуск чугуна. В результате реконструкции печи в 2005 году выбросы в воздух сократились более, чем в 10 раз. Доменщики отметили, что каждый капитальный ремонт обязательно сопровождается разработкой и реализацией мер по снижению экологической нагрузки.

«На ЕВРАЗ ЗСМК все воздухоохранные программы реализуются в срок и даже с опережением. Отрадно, что целевые показатели превышают ранее заявленные. Комбинат закупает современное очистное оборудование, на котором трудятся специалисты своего дела, способные вовремя и профессионально управлять им и оперативно реагировать в случае форс-мажорных ситуаций», – отметил Сергей Высоцкий, министр природных ресурсов и экологии Кузбасса.

 

 

Фото:  управление по связям с общественностью ЕВРАЗ

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02/08/2022
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