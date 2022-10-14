На ЕВРАЗ ЗСМК введен в опытно-промышленную эксплуатацию миксер-гигант

В конвертерном цехе ЕВРАЗ ЗСМК введен в опытно-промышленную эксплуатацию новый миксер для чугуна объемом 1300 тонн и весом более 650 тонн.

Он используется для придания однородности химическому составу чугуна перед его заливкой в конвертер. Запуск нового оборудования повысит эффективность работы цеха и оптимизирует расход природного газа в производственном процессе. Общие вложения в проект составили 250 млн рублей.

Работы по замене миксера начались в октябре 2020 года и велись в условиях действующего производства. Старое оборудование было полностью демонтировано и заменено на современное: смонтированы новые опорно-ходовая часть и корпус. Для ввода в эксплуатацию агрегата установили более 260 тонн металлоконструкций, для футеровки потребовалось более 400 тонн огнеупоров.

На оборудовании установлена современная автоматическая система управления механизмами. Специалисты будут управлять миксером при помощи компьютера. Это позволит оперативно контролировать угол поворота агрегата, температуру нагрева кожуха, процесс сушки миксера и регулировать работу аспирационной системы и системы отопления. Снижение расхода природного газа в производственном процессе будет достигаться за счет автоматического регулирования подачи газа в зависимости от количества чугуна в миксере. Также автоматическая система позволит в режиме онлайн наблюдать за работой конвертера и оперативно подавать чугун на заливку.

Новый миксер будет обслуживать три конвертера ЕВРАЗ ЗСМК. В настоящее время на новом агрегате идут пусконаладочные работы. Металлурги наблюдают за оборудованием, корректируют настройки и оформляют все необходимые документы. В промышленную эксплуатацию миксер планируется ввести в декабре 2022 года.

Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ