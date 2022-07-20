На ЕВРАЗ ЗСМК запущен в опытно-промышленную эксплуатацию новый стенд для разогрева сталеразливочных ковшей

В электросталеплавильном цехе ЕВРАЗ ЗСМК в рамках инвестиционного проекта запущен в опытно-промышленную эксплуатацию новый стенд для разогрева сталеразливочных ковшей.

Реализация проекта позволит экономить энергоресурсы при выплавке и обработке металла, что в свою очередь будет способствовать снижению себестоимости стали. Ожидаемый экономический эффект от внедрения новой технологии – 28,8 млн рублей в год.

Новый стенд предназначен для разогрева ковшей после разливки стали на МНЛЗ перед подачей под выпуск металла на дуговой сталеплавильной печи. В отличие от ранее действующего, где применяли технологию газовоздушного сжигания топлива, новый стенд оборудован газокислородной системой сгорания. Благодаря этой технологии металлурги планируют увеличить температуру разогрева сталеразливочных ковшей с 1100 до 1300 градусов. Увеличение температуры разогрева позволит сокращать теплопотери металла в ковше. А повышение температуры стали будет способствовать снижению расхода электроэнергии и электродов на агрегате ковш-печь.

Новый стенд оборудован современными блокировками безопасности, в том числе световой сигнализацией, системой контроля за загазованностью рабочих мест. Ведется мониторинг положения сталь-ковша под стендом, контроль за розжигом в автоматическом режиме. Предполагается, что система управления стендом будет интегрирована в общую информационно-технологическую систему цеха. Это позволит отслеживать время запуска и остановки оборудования, температуру в начале и в конце процесса. При необходимости эти данные можно будет заносить в паспорт плавки.

Программа повышения эффективности электросталеплавильного производства действует на ЕВРАЗ ЗСМК с 2018 года. За этот период выполнен ряд мероприятий по оптимизации и модернизации технологических процессов цеха, в частности - автоматическое ведение плавки, сокращение расхода электродов, оптимизация соотношения чугуна и лома в металлошихте, изменение режима плавки с сокращением подачи кислорода и другие. Общий экономический эффект от реализации проектов в рамках программы уже составил 2,5 млрд руб. Работа по модернизации оборудования и совершенствованию технологических процессов в электросталеплавильном цехе будет продолжена.

Фото: управление по связям с общественностью ЕВРАЗ