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На фестивале «Динотерра» покажут шоу дронов

Шоу дронов состоится в небе над деревней Шестаково в Кузбассе во время международного научно-популярного фестиваля «Динотерра». Здесь с 17 по 19 июня отметят 125-миллионолетие настоящего сибирского Пситтакозавра.

Участников «Динотерры» ждут научно-познавательные лекции и экскурсии, ярмарка еды и ремесел, костюмированное диношествие. Три дня концертов и аттракционов, фотосессий и флешмобов. Ведущим праздника станет Александр Пушной, а на главной сцене пройдет концерт группы «Пелагея». 

В этом году традиционный праздник «В гостях у динозавра» станет международным научно-популярным фестивалем «Динотерра». Проект завоевал первое место в конкурсе-интенсиве #VISITKUZBASS2022 и получил от экспертов рекомендации по развитию и масштабированию мероприятия.

Уже сейчас на площадке фестиваля установлен 7-ми метровый арт-объект и оборудована набережная. Эти объекты останутся здесь после завершения фестиваля и станут своеобразными достопримечательностями палеонтологического комплекса.  

 

 

 

Фото из открытых истчоников

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kuzbassnews.ru
17/06/2022
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