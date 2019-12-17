Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На главной елке поселка Итатский Тяжинского района зажжены огни

Это значимое событие, которое заряжает всех итатцев особенным настроением и открывает цикл новогодних праздников. На площади около Дома культуры, где стоит ель, собрались жители поселка.
Все ждали главного волшебника - Деда Мороза, чтобы он помог осветить яркими огнями новогоднюю красавицу. В конечном итоге праздник удался, были здесь хороводы, песни, танцы, зимние забавы, катание с горки, шутки и сладкие угощения.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/12/2019
Культура
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Малышева предложила ввести экзамен для врачей раз в пять лет
Врачи в РФ должны раз в пять лет сдавать экзамен на уровень профессиональных знаний и навыков,...
Прокурор Кузбасса прокомментировал смертельные ДТП в регионе
С начала 2016 года в Кемеровской области погибли более 1 000 человек. Об этом в рамках форума по...
Отключения электроэнергии на 17 декабря
Во вторник, 17 декабря, в Прокопьевске у некоторых потребителей временно отключат электроэнергию....
Кузбассовцы боятся запрета на продажу алкоголя в Новый год
В последние дни кузбассовцы обеспокоены тем, что в регионе могут запретить продавать алкогольные...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus