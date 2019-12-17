На главной елке поселка Итатский Тяжинского района зажжены огни

Малышева предложила ввести экзамен для врачей раз в пять лет Врачи в РФ должны раз в пять лет сдавать экзамен на уровень профессиональных знаний и навыков,...

Прокурор Кузбасса прокомментировал смертельные ДТП в регионе С начала 2016 года в Кемеровской области погибли более 1 000 человек. Об этом в рамках форума по...

Отключения электроэнергии на 17 декабря Во вторник, 17 декабря, в Прокопьевске у некоторых потребителей временно отключат электроэнергию....