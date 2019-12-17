На главной елке поселка Итатский Тяжинского района зажжены огни

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Это значимое событие, которое заряжает всех итатцев особенным настроением и открывает цикл новогодних праздников. На площади около Дома культуры, где стоит ель, собрались жители поселка.
Все ждали главного волшебника - Деда Мороза, чтобы он помог осветить яркими огнями новогоднюю красавицу. В конечном итоге праздник удался, были здесь хороводы, песни, танцы, зимние забавы, катание с горки, шутки и сладкие угощения.
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