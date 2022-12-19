На готове будешь, урожай добудешь!

Дачный сезон огородника начинается еще задолго, до первой капели. Чтобы получить богатый урожай, нужно уже в январе составить план ваших посевов и какие предварительные действия нужно будет осуществить с семенным материалом.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу рекомендуют подбирать семена, изучая основные показатели продукции.

Первое, что нужно решить, это то какой сорт вы будете сажать. Высокоурожайный или низкоурожайный, первые достаточно требовательны, поэтому, если у вас не получится соблюсти все условия рекомендуемые производителем, то лучше сделать выбор в пользу низкоурожайных. Из-за их неприхотливости, они окажутся более продуктивными.

Выносливость, очень важный критерий, он отвечает за то, насколько устойчив сорт к различным вредителям, заболеваниям и негативным воздействиям. Учитывая суровые климатические условия, необходимо, чтобы растение имело запас прочности, это позволит приспособиться к внешним факторам.

Если вы планируете закладывать урожай на хранение, то вам необходимо учесть такой критерий как лежкость. Сорта с высокой лежкостью позволяют культурам не терять вкусовых качеств на протяжении всего периода хранения.

Обязательно нужно учесть зону выращивания. На основе специальных исследований специалисты районируют семена. Сорта соответствующие условиям своего региона будут высокоурожайными, будут устойчивы к погодным условиям, а также болезням и вредителям.

Еще многие семена проходят дополнительную обработку от производителя, чтобы повысить урожайность и устойчивость к погодным условиям, а также к болезням и вредителям. Поэтому можно смело покупать семена на ленте, инкрустированные, дражированные, а также в гелиевой оболочке.

Важно учесть то, что некоторые семена для хорошего прорастания требуют предпосевную обработку. Существует три вида обработок: это нарушение целостности оболочки; обработка семян холодом; обработка семян теплом.

Соблюдение столь не сложных правил послужит гарантией богатого и качественного урожая!