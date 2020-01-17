Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На границе Кемеровской и Новосибирской областей приступили к устройству опор будущей развязки

На объекте реконструкции Р-255 «Сибирь» со 149-го по 158-й км в Юргинском районе Кемеровской области строители продолжают активно работать даже в разгар зимы.

В конце декабря строители закончили устройство буронабивных свай под  путепровод будущей транспортной развязки, расчистили от деревьев и кустарника придорожную полосу под новое направление трассы. Сейчас в границах транспортной развязки основной объём работ приходится на возведение двух десятков опор – их необходимо установить до конца зимы. По основному ходу дороги выполняется устройство свайного поля под водопропускные трубы и отсыпка земляного полотна, а также устройство насыпи на заболоченных участках с применением геосинтетики. Продолжается заготовка инертных материалов к летнему сезону, близится к завершению переустройство коммуникаций.         

Реконструкция на км 149-158 трассы Р-255 стартовала летом 2019 года.  В возведении искусственных сооружений и земляных работах на 9-километровом участке задействованы пять дорожных организаций.
На фото — устройство насыпи с применением геосинтетических материалов, забивка свай.

Фото: пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь"

Общество
Топ
Юрга
kuzbassnews.ru
17/01/2020
Общество
Топ
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Добыча угля в Кузбассе по итогам 2019 года сократилась на 1,7%
Объемы добычи угля в Кемеровской области, на предприятия которой приходится около 60% всей...
В Кузбассе запретят продажу снюсов
Депутаты парламента Кузбасса во время заседания обсудили вопрос ограничения продажи...
В Кузбассе птицефабрика загрязняла реку отходами
В Кузбассе птицефабрику, расположенную на юге области, обязали реконструировать очистные сооружения...
Мэр Новокузнецка рассказал, почему школу №81 долго не могли достроить
Сегодня мэр Новокузнецка в прямом эфире рассказал о школе № 81. Сергей Кузнецов поблагодарил...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus