На границе Кемеровской и Новосибирской областей приступили к устройству опор будущей развязки

На объекте реконструкции Р-255 «Сибирь» со 149-го по 158-й км в Юргинском районе Кемеровской области строители продолжают активно работать даже в разгар зимы.



В конце декабря строители закончили устройство буронабивных свай под путепровод будущей транспортной развязки, расчистили от деревьев и кустарника придорожную полосу под новое направление трассы. Сейчас в границах транспортной развязки основной объём работ приходится на возведение двух десятков опор – их необходимо установить до конца зимы. По основному ходу дороги выполняется устройство свайного поля под водопропускные трубы и отсыпка земляного полотна, а также устройство насыпи на заболоченных участках с применением геосинтетики. Продолжается заготовка инертных материалов к летнему сезону, близится к завершению переустройство коммуникаций.



Реконструкция на км 149-158 трассы Р-255 стартовала летом 2019 года. В возведении искусственных сооружений и земляных работах на 9-километровом участке задействованы пять дорожных организаций.

На фото — устройство насыпи с применением геосинтетических материалов, забивка свай.



Фото: пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь"