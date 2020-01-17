На границе Кемеровской и Новосибирской областей приступили к устройству опор будущей развязки

На объекте реконструкции Р-255 «Сибирь» со 149-го по 158-й км в Юргинском районе Кемеровской области строители продолжают активно работать даже в разгар зимы.
В конце декабря строители закончили устройство буронабивных свай под путепровод будущей транспортной развязки, расчистили от деревьев и кустарника придорожную полосу под новое направление трассы. Сейчас в границах транспортной развязки основной объём работ приходится на возведение двух десятков опор – их необходимо установить до конца зимы. По основному ходу дороги выполняется устройство свайного поля под водопропускные трубы и отсыпка земляного полотна, а также устройство насыпи на заболоченных участках с применением геосинтетики. Продолжается заготовка инертных материалов к летнему сезону, близится к завершению переустройство коммуникаций.
Реконструкция на км 149-158 трассы Р-255 стартовала летом 2019 года. В возведении искусственных сооружений и земляных работах на 9-километровом участке задействованы пять дорожных организаций.
На фото — устройство насыпи с применением геосинтетических материалов, забивка свай.
Фото: пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь"
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