На границе Кемеровской и Новосибирской областей возводят путепровод над автомобильной дорогой

16 апреля на объекте реконструкции Р-255 "Сибирь" км 149 - 158 строители укладывают балки путепровода над автомобильной дорогой, расположенного на км 150.
Работы выполняются в высоком темпе с кратковременными остановками движения транзитного транспорта, завершить этот цикл планируется в течение двух дней.
Омоноличивание балок и устройство ездового полотна путепровода запланировано на август-сентябрь нынешнего года.
Кроме этого в настоящее время на объекте рабочие продолжают отсыпать земляное полотно на объездных дорогах и переустраивать коммуникации, выполняют устройство фундамента водопропускных труб.
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