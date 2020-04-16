На границе Кемеровской и Новосибирской областей возводят путепровод над автомобильной дорогой

В Кузбассе четвертая лаборатория начала делать тесты на коронавирус Задачу увеличить количество лабораторий для исследований на коронавирус поставил перед региональным...

Кузбасские власти утвердили список системообразующих предприятий Власти региона утвердили список системообразующих предприятий. Как сообщили в пресс-службе...

В Новокузнецке выявили сотни нарушений в сфере закупок В Новокузнецке в 2019 году было выявлено 410 нарушений и недостатков в сфере муниципальных закупок...