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На границе Кемеровской и Новосибирской областей возводят путепровод над автомобильной дорогой

16 апреля на объекте реконструкции Р-255 "Сибирь" км 149 - 158 строители укладывают балки путепровода над автомобильной дорогой, расположенного на км 150. 

Работы выполняются в высоком темпе с кратковременными остановками движения транзитного транспорта, завершить этот цикл планируется в течение двух дней. 

Омоноличивание балок и устройство ездового полотна путепровода запланировано на август-сентябрь нынешнего года.

Кроме этого в настоящее время на объекте рабочие продолжают отсыпать земляное полотно на объездных дорогах и переустраивать коммуникации, выполняют устройство фундамента водопропускных труб.

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kuzbassnews.ru
16/04/2020
Общество
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