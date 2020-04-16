На границе Тяжинского округа с Красноярским краем организован контрольно-пропускной пункт

Здесь дежурят сотрудники ГИБДД, СОБР, Роспотребнадзора, представители администрации округа. Согласно распоряжению губернатора Кузбасса от 14 апреля 2020 года, кузбассовцам запрещён выезд за пределы области, за исключением случаев получения медицинской помощи и работы за пределами региона. Лица, прибывающие на территорию Кузбасса, должны пройти 14-дневный карантин в условиях самоизоляции или обсерватора. За нарушение режима самоизоляции гражданам грозит штраф до 40 тысяч рублей.
КПП действуют на всех выездах из Кузбасса. Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин призвал земляков отнестись к сложившейся ситуации с пониманием: «Это вынужденная, временная мера, которая позволит минимизировать риски завоза и распространения коронавируса в нашем регионе. Распространите эту информацию среди знакомых и близких».
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