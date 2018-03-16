На избирательные участки – за консультацией от ПФР

В предстоящий День выборов сотрудники Управлений ПФР в городах и районах по Кемеровской области проведут выездные консультации по пенсионной тематике на территориях 49 избирательных участков региона.

Возможность задать вопросы работникам Пенсионного фонда представится жителям Центрального района Новокузнецка, а также городов Анжеро-Судженск и Осинники.

Для максимально широкого освещения норм законодательства по пенсионному обеспечению консультанты от территориальных органов ПФР будут предлагать избирателям брошюры, лифлеты и листовки, в которых ярко и доступно иллюстрируется широкий спектр актуальных тем.

Опираясь на опыт прошлых лет, работники Пенсионного фонда отмечают, что избиратели, как из числа работающих, так и неработающих граждан, очень рады возможности получить консультацию в единые дни голосований, в свободное от рабочих будней время.