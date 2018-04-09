На кемеровские дороги вышли поливочные машины

Кемеровские дорожные предприятия убирают улицы областной столицы от пыли и грязи – в работах задействованы подметально-уборочные и поливомоечные машины.
Днем дороги и тротуары Кемерово приводят в порядок 63 машины, в том числе автогрейдер, 15 тракторных щёток, 2 мини-погрузчика, 9 фронтальных погрузчиков, 9 поливомоечных машин, 5 ПУМ, «Бродвей» и другая техника.
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