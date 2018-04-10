На кузбасских реках начался ледоход

В ночь 10 апреля на реке Кондома в районе Калтана и на реке Иня в Промышленновском районе начался ледоход.
Синоптики Кемеровского гидрометцентра ожидают вскрытия Кондомы в Таштагольском и Новокузнецком районах.
Кроме этого, в ближайшие дни начнет освобождаться ото льда еще один приток Томи - река Мрассу.
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