На кузбасских реках начался ледоход

В ночь 10 апреля на реке Кондома в районе Калтана и на реке Иня в Промышленновском районе начался ледоход.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра ожидают вскрытия Кондомы в Таштагольском и Новокузнецком районах.

Кроме этого, в ближайшие дни начнет освобождаться ото льда еще один приток Томи - река Мрассу.