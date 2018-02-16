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На кузбасской трассе полиция помогла водителю сломавшегося автомобиля

Работая по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках операции «Трасса», сотрудники дорожно-патрульной службы обратили внимание автомобиль «ГАЗель» со включенными аварийными сигналами, стоявший у обочины дороги.

Около машины находились двое мужчин. Оказалось, что в машине произошла серьезная поломка, из-за чего автовладелец и пассажир на несколько часов сделали вынужденную остановку.

Стражи порядка пригласили мужчин в патрульный автомобиль погреться, и отвезли их до ближайшего населенного пункта, где водитель неисправной машины купил недостающую деталь. Вернувшись, полицейские помогли автомобилисту установить подшипник.

Водитель поблагодарил стражей порядка за оказанную помощь. Полицейские пожелали ему счастливого пути, после чего он смог продолжить движение.

Общество
kuzbassnews.ru
16/02/2018
Общество
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Новости Кузбасса

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