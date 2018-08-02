На Кузнецкой крепости установили туристические смотровые бинокли

В июле 2018 года в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» появился новый аттракцион – туристические бинокли (биноскоп, бинокуляр).

Такие бинокли очень популярны во всем мире. Их устанавливают в парках, на смотровых площадках, пляжах, каньонах, гаванях, на городских возвышенностях и круизных теплоходах, и даже в аэропортах.

Первые туристические бинокли в Новокузнецке установлены в «Кузнецкой крепости» на Кузнецком полубастионе, открытом после реставрации в дни празднования 400-летия основания Новокузнецка. Два бинокуляра дают возможность в деталях рассмотреть панорамный вид Новокузнецка.