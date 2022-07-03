На летних каникулах в Тяжинском округе культработники проводят для детей познавательно-развлекательные программы

В Акимо-Анненском СДК - филиале центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялся конкурс рисунков «Моя любимая игрушка». Дети не только с удовольствием рисовали, но и делились рассказами о своих игрушках. Многие даже принесли их с собой.

Работники Листвянского СДК - филиала провели для детей и подростков игровую программу «ПДД надо знать и всегда соблюдать». Ведущая программы Галина Николаевна Толокнова напомнила ребятам правила дорожного движения. Программа началась с разминки «Разрешается-запрещается» и игрой «Перекресток загадок». Дети также прошли препятствия в игре «Опасная дорога» и угадывали транспортные средства, на которых передвигаются герои в русских народных сказках. В финале программы проведенной в рамках Года безопасности дорожного движения в Кузбассе, ребята нашли на картинках нарушителей правил дорожного движения.

В Даниловском СДК - филиале состоялись мастер-класс «Дерево дружбы» и детская игровая программа «Путешествие в страну здоровья», в Малопичугинском СДК - филиале – квест «Знай, свое село», в Новоподзорновском СДК - филиале – игровая программа «Спортивные радости», в Преображенском СДК - филиале – тематический час «Знаешь ли ты свой край». Дети учились играть на ложках, прясть на прялке, познакомились с наследием предков – куклами-оберегами.

В Георгиевском секторе Даниловского СДК - филиала прошла познавательная программа для детей «Славянское братство», посвященная Дню дружбы и единения славян. Ведущая Елена Геннадьевна Платицина рассказала ребятам об истории возникновения праздника, и какие народы его отмечают. Затем дети познакомились с национальными играми, такими как русская народная игра «Ручеек», белорусская народная игра «Пярсценак» (колечко), болгарская народная игра «Лисички и сторожа».

В Ступишинском СДК - филиале состоялась беседа «Ваши действия при обнаружении подозрительного предмета». Художественный руководитель Елена Семеновна Марценко познакомила ребят с правилами поведения при террористическом акте, разъяснила как необходимо вести себя при обнаружении подозрительных предметов или взрывчатых устройств. Какие действия при этом предпринимать. После окончания беседы ребятам вручили памятки.