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На летних каникулах в Тяжинском округе культработники проводят для детей познавательно-развлекательные программы

В Акимо-Анненском СДК - филиале центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялся конкурс рисунков «Моя любимая игрушка». Дети не только с удовольствием рисовали, но и делились рассказами о своих игрушках. Многие даже принесли их с собой.
Работники Листвянского СДК - филиала провели для детей и подростков игровую программу «ПДД надо знать и всегда соблюдать». Ведущая программы Галина Николаевна Толокнова напомнила ребятам правила дорожного движения. Программа началась с разминки «Разрешается-запрещается» и игрой «Перекресток загадок». Дети также прошли препятствия в игре «Опасная дорога» и угадывали транспортные средства, на которых передвигаются герои в русских народных сказках. В финале программы проведенной в рамках Года безопасности дорожного движения в Кузбассе, ребята нашли на картинках нарушителей правил дорожного движения.
В Даниловском СДК - филиале состоялись мастер-класс «Дерево дружбы» и детская игровая программа «Путешествие в страну здоровья», в Малопичугинском СДК - филиале – квест «Знай, свое село», в Новоподзорновском СДК - филиале – игровая программа «Спортивные радости», в Преображенском СДК - филиале – тематический час «Знаешь ли ты свой край». Дети учились играть на ложках, прясть на прялке, познакомились с наследием предков – куклами-оберегами.
В Георгиевском секторе Даниловского СДК - филиала прошла познавательная программа для детей «Славянское братство», посвященная Дню дружбы и единения славян. Ведущая Елена Геннадьевна Платицина рассказала ребятам об истории возникновения праздника, и какие народы его отмечают. Затем дети познакомились с национальными играми, такими как русская народная игра «Ручеек», белорусская народная игра «Пярсценак» (колечко), болгарская народная игра «Лисички и сторожа».
В Ступишинском СДК - филиале состоялась беседа «Ваши действия при обнаружении подозрительного предмета». Художественный руководитель Елена Семеновна Марценко познакомила ребят с правилами поведения при террористическом акте, разъяснила как необходимо вести себя при обнаружении подозрительных предметов или взрывчатых устройств. Какие действия при этом предпринимать. После окончания беседы ребятам вручили памятки.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/07/2022
Культура
Тяжин
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