На минувшей неделе из Кемерово вывезено более 70 тысяч тонн снега

Для обработки дорог областного центра применено 2037 тонн песчано-соляной смеси.
Ежедневно дорожники очищали от снега 92 посадочных площадки остановок общественного транспорта, 175 подходов к пешеходным переходам и 98 улиц в частном секторе.
Ночами от снежного наката очищали, в среднем, восемь улиц. В дневное время – тридцать улиц.
Муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» из частного сектора вывезено 6645 кубометров мусора, предприятиями благоустройства с улично-дорожной сети – 308 кубометров мусора.
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