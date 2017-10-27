На минувшей неделе в рамках международного проекта «Планета талантов», в Кемерове прошел международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды!».

Ежегодно в нем принимают участие коллективы «Дворца культуры «Родина» и этот год не стал исключением. Ведь это – отличная возможность испытать свои силы и получить бесценный опыт выступления на большой сцене.

И вновь, по сложившейся доброй традиции, полысаевские звездочки привезли с фестиваля большое число наград, показав тем самым высокие результаты в своих номинациях.

Хореографическая студия «Ритм», под руководством Татьяна Ивановой и Константина Извекова , с номерами «Моя Марусечка» и «Белый лебедь» в категории «Народный стилизованный танец» 10-12 лет, стали Лауреатами II степени.

Образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс», руководитель Оксана Завьялова, принял участие сразу в двух возрастных категориях и в каждой из них, достойно занял своё место на победном пьедестале. В номинации «Эстрадный танец» 5-9 лет, исполнив два ярких номера «Динозаврик» и «Человечки» - «Эдельвейс» стали Лауреатами III степени, а в возрастной категории 13-15 лет, завоевали звание Лауреата II степени, представив на суд жюри номера: «Кусочек неба» и «Нас бьют - мы летаем».