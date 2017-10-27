Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерове прошел международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды!»

На минувшей неделе в рамках международного проекта «Планета талантов», в Кемерове прошел международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды!». 

Ежегодно в нем принимают участие коллективы «Дворца культуры «Родина» и этот год не стал исключением. Ведь это – отличная возможность испытать свои силы и получить бесценный опыт выступления на большой сцене.

И вновь, по сложившейся доброй традиции,  полысаевские звездочки привезли с фестиваля большое число наград, показав тем самым высокие результаты в своих номинациях.

Хореографическая студия «Ритм», под руководством Татьяна Ивановой и  Константина Извекова  ,  с номерами «Моя Марусечка» и «Белый лебедь» в категории «Народный стилизованный  танец» 10-12 лет, стали Лауреатами II  степени.

Образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс», руководитель Оксана Завьялова,  принял участие сразу в двух возрастных категориях и в каждой из них, достойно занял своё место на победном пьедестале. В номинации «Эстрадный танец» 5-9 лет, исполнив два ярких номера «Динозаврик» и «Человечки» - «Эдельвейс»  стали Лауреатами III степени, а в возрастной категории 13-15 лет, завоевали звание Лауреата II степени, представив на суд жюри номера: «Кусочек неба» и «Нас бьют - мы летаем». 

Культура
Кемерово
Полысаево
kuzbassnews.ru
27/10/2017
Культура
Кемерово
Полысаево
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Евгений Арапов поздравил с Днём работников автомобильного транспорта
Глава Оренбурга Евгений Арапов поздравил членов Ассоциации перевозчиков города с Днём работников...
Кузбассовец избил девушку на улице из-за 1500 рублей
Сумма ущерба составила 1500 рублей.
Кемеровские инспекторы ГИБДД за день проведут два рейда
В Кемерове инспекторы ГИБДД 27 октября проведут два массовых рейда.
В Кузбассе завершился конкурс «Заяви о себе в полный голос»
В Кемеровской области подвели итоги регионального конкурса сочинений среди людей с ограниченными...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus