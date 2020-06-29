На мосту через Кию уложили первый слой асфальтобетона

В минувшие выходные строители обхода Мариинска приступили к завершающему этапу строительства моста через реку Кия - устройству одежды ездового полотна. Менее чем за сутки на поверхности сооружения протяжённостью 285 погонных метров уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия. Устройство верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона выполнят в первой декаде июля.

Сборку и надвижку пролётных строений моста закончили весной прошлого года. После этого балки пролётов забетонировали, выполнили гидроизоляцию, установили барьерное ограждение конструкций, заасфальтировали подходы к мосту.

Кроме этого на строящемся обходе Мариинска полностью завершены работы по отсыпке земляного полотна по основному ходу дороги. Рабочие продолжают устройство нижнего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия на левом и правом берегах и земляные работы на транспортных развязках. Темпы работ соответствуют графику, предусматривающему запуск рабочего движения на 1 этапе обхода в тестовом режиме 15 августа текущего года.