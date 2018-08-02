На НкАЗе найден исторический артефакт

На второй промплощадке НкАЗа во время земляных работ на участке монтажа анодов, неподалеку от 8 корпуса электролиза, был найден алюминиевый слиток с оттиском «СтАЗ».

Предположительно, слиток был отлит в конце 50-х - начале 60-х годов 20 века, в честь строительства и пуска в эксплуатацию второй промплощадки завода. До переименования в 1961 году Новокузнецк назывался Сталинском, а предприятие – Сталинским алюминиевым заводом, поэтому клеймо на слитке еще старого образца. Примечательно, что благодаря оксидной пленке, образующейся на поверхности всех алюминиевых изделий и защищающей их от коррозии, за шесть десятилетий нахождения в земле слиток сохранил свой первозданный вид.

На находку обратили внимание специалисты Новокузнецкого филиала Инженерно-технологического центра РУСАЛа. Они и передали слиток весом около 6 кг в музей боевой и трудовой славы НкАЗа, где он займет свое место среди экспонатов, повествующих о работе завода с 1943 года до наших дней.