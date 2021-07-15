Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На НкАЗе открылся заводской физиокабинет

Накануне Дня металлурга на Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ открылся кабинет физиолечения. Инициатором его создания стал Рабочий совет предприятия.

В конце 2020 года на заводах компании РУСАЛ проходил опрос работников об удовлетворенности условиями труда и отдыха. Одним из важнейших пунктов, который указали в анкетах заводчане, стала доступность занятий физкультурой и возможность посещать физиокабинет непосредственно на предприятии. Рабочий совет НкАЗа обратился к руководству предприятия и компании и уже через три месяца новый физиокабинет принял первых заводчан.

В короткие сроки строители капитально отремонтировали помещение, расположенное в административно-бытовом комбинате электролизного производства НкАЗа. Здесь полностью обновили фасад и кровлю, установили энергосберегающие окна, современные системы вентиляции, кондиционирования, отопления и водоснабжения, смонтировали новую проводку и автоматическую пожарную сигнализацию, установили специальную мебель и физиотерапевтическое оборудование.

Теперь алюминщики будут заниматься своим здоровьем, не выходя за территорию предприятия. По направлению цехового терапевта они могут посещать фитобар с кислородными коктейлями, пройти светолечение аппаратом Биоптрон, магнитотерапию, лечение динамическими токами и ультразвуком. Также в распоряжении заводчан тубусный кварц и ингаляторы.

- Для РУСАЛа как социально ответственной компании жизнь и здоровье каждого сотрудника являются высшим приоритетом. Поэтому наряду с внедрением в производство новых технологий собственной разработки, автоматизацией производственных процессов и улучшением условий труда и отдыха большое внимание уделяется и поддержанию здоровья заводчан. Если раньше для прохождения физиопроцедур по путевке в санаториях и профилакториях нужно было ждать отпуска, то сейчас их можно пройти в удобное время и на предприятии, - отметила директор по персоналу Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Светлана Кадетова.

Здоровье
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/07/2021
Здоровье
Экономика
Новокузнецк

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе приостановлена поставка вакцины «КовиВак»
В Кузбассе временно приостановлена поставка вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом сообщили в...
Илья Середюк показал новый теннисный центр в Кемерове
Мэр Кемерова Илья Середюк показал строящийся спортивном комплекс на Комсомольском проспекте. По...
На проспекте Запсибовцев в Новокузнецке начались дорожные работы
В этом году по нацпроекту в Новоильинском районе помимо ремонта будет выполнена работа по повышению...
Илья Середюк показал новый теннисный центр в Кемерове
Мэр Кемерова Илья Середюк показал строящийся спортивном комплекс на Комсомольском проспекте. По...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus