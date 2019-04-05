На НкАЗе сменился управляющий директор

РУСАЛ объявляет о кадровых перестановках на НкАЗе. Управляющим директором Новокузнецкого алюминиевого завода (НкАЗ) назначен Вячеслав Марков.

Под его руководством будет продолжено решение комплекса задач по дальнейшей экологической и технологической модернизации электролизного производства НкАЗа.

- Вячеслав Викторович Марков – специалист с большим опытом, хорошо знающий специфику региона и Новокузнецкого алюминиевого завода. Является представителем заводской трудовой династии, чей общий стаж работы на НкАЗе приближается к 250 годам. Уверен, что его знания и профессионализм станут залогом дальнейшего развития предприятия, успешной реализации его производственной и социальной программ, - отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Вячеслав Марков родился в 1964 году в Новокузнецке. В 1987 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург». Трудовую деятельность начал в 1987 году на Новокузнецком алюминиевом заводе электролизником, через год был назначен мастером основного производственного участка. С 1993 по 2002 год работал начальником бюро отдела внешнеэкономических связей, заместителем генерального директора по коммерческим вопросам, директором по обеспечению производства. В 2003 году назначен коммерческим директором НкАЗа, несколько лет работал директором коммерческого департамента Алюминиевого дивизиона РУСАЛа. Избирался депутатом Новокузнецкого городского совета народных депутатов, в 2014 году стал полным кавалером медали «За особый вклад в развитие Кузбасса».

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